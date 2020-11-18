С военнослужащими армейского корпуса Северного флота проведены занятия по изучению требований безопасности военной службы

В преддверии начала нового учебного года в Вооружённых Силах Российской Федерации в подразделениях армейского корпуса Северного флота прошли комплексные практические занятия по изучению требований безопасности военной службы. Основная цель занятий — исключить нарушения требований безопасности и получение травм военнослужащими в ходе боевой подготовки и во время выполнения других задач служебной деятельности.

К занятиям был привлечён весь личный состав подчинённых мотострелковых соединений. С рядовыми, сержантами, прапорщиками и офицерами на различных учебных точках были организованы занятия по технике безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при несении службы в наряде и боевом дежурстве, использовании электрооборудования, эксплуатации и обслуживании автомобильной и специальной техники, выполнении погрузочных и разгрузочных работ.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе занятий военнослужащим были представлены несколько десятков типовых нештатных ситуаций, связанных с ненадлежащим исполнением военнослужащими своих обязанностей в повседневной деятельности, которые могут привести к причинению вреда здоровью людей и повреждению военного имущества.

Военные медики провели показные занятия со всеми категориями военнослужащих по оказанию первой медицинской помощи при ранениях, травмах, отравлении, термических и химических ожогах.