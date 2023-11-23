С военнослужащими бригады морской пехоты Северного флота проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке

В преддверии Дня морской пехоты, который отмечается в России 27 ноября, с военнослужащими отдельной бригады морской пехоты Северного флота на полигонах в Печенгском округе Мурманской области проводятся занятия по огневой, тактической, воздушно-десантной и другим видам подготовки.

Морские пехотинцы готовятся к условиям современного боя на специальной полосе препятствий, на которой создана обстановка максимально приближенная к боевой.

Применяются дымовые шашки, огневые заграждения, ведется стрельба холостыми боеприпасами, имитация взрыва крупнокалиберных боеприпасов и мин. Это помогает выработать психологические навыки и преодолеть страх.

При этом от руководителя занятия военнослужащим постоянно поступают различные вводные, такие как перенос огня, применение беспилотных летательных аппаратов противником, оказание помощи раненному, его эвакуация и другие. Морские пехотинцы отрабатывают действия в различных условиях обстановки до автоматизма, их профессионализм подтверждается в ходе участия в специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в настоящее время с военнослужащими десантно-штурмовых подразделений морской пехоты проводятся занятия на наземных тренажерах. Практические элементы выхода из самолета и вертолёта, а также элемент приземления они отрабатывают на универсальном парашютном наземном тренажере.

Предварительно военнослужащие изучают характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта.

Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов бригады морской пехоты, с применением опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12487230@egNews