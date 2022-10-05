С военнослужащими объединения ВВС и ПВО Северного флота проведены занятия по использованию средств индивидуальной защиты

В рамках плановых мероприятий по боевой подготовке, с военнослужащими по призыву объединения ВВС и ПВО Северного флота прошли практические занятия по использованию средств индивидуальной защиты.

В ходе занятий военнослужащие изучили свойства отравляющих веществ аэрозольного типа, устройство и правила использования противогаза, а также порядок его проверки.

Во время отработки практических действий, военнослужащие с противогазом в «боевом» положении прошли проверку в специальной камере с раздражающим веществом аэрозольного типа.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по окончании занятий все военнослужащие прошли медицинский осмотр, в ходе которого жалоб на состояние здоровья выявлено не было.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12440524@egNews