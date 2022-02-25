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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.22 12:00

С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС

На Украине продолжается проведение специальной военной операции. Как было заявлено на брифинге официального представителя Минобороны России, «группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации.

Группировка войск Донецкой народной республики на Волновахском направлении, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась ещё на один километр вглубь обороны националистических батальонов.

Группировка войск Луганской народной республики в районе Степовое продвинулась на глубину до 9 километров.

В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины.

В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берётся подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.

Ещё 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населенного пункта Николаевск. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-го отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям.

После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.

В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными Силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины.

Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций.

Сбито: 5 боевых самолётов, 1 вертолёт, 5 беспилотных летательных аппаратов.

Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и 5 боевых катеров.

Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС.

С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС. Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.

Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12410740@egNews

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