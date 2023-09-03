С военнослужащими отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке

С военнослужащими бригады проводятся занятия по огневой, тактической, инженерной и другим видам подготовки. А также занятия по минно-взрывному делу, изучение современных средств связи, отработка практических навыков по оказанию первой медицинской помощи на поле боя.

В настоящее время, гвардейцы отдельной мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригаде Северного флота продолжают выполнять задачи специальной военной операции, а на полигонах в Печенгском округе Мурманской области проходят интенсивные занятия по боевой подготовке.

С военнослужащими бригады проводятся занятия по огневой, тактической, инженерной и другим видам подготовки. А также занятия по минно-взрывному делу, изучение современных средств связи, отработка практических навыков по оказанию первой медицинской помощи на поле боя.

Все занятия проводятся боевыми офицерами и инструкторами, которые помимо знаний стремятся передать каждому из них свой личный опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции, отмечает пресс-служба Северного флота.

Напомним, в апреле текущего года отдельной мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригаде Северного флота за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом в ходе выполнения задач специальной военной операции, Указом Президента Российской Федерации присвоено почетное наименование «гвардейская».

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12477835@egNews