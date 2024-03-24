С военнослужащими отдельной роты РХБЗ Северного флота проведена тренировка по действиям в случае РХБ заражения

С военнослужащими отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Северного флота проведена плановая тренировка по действиям в условиях химического заражения местности.

Военнослужащие провели химическую разведку, определили степень условного заражения объектов и участков местности, провели отбор проб воды и воздуха для проведения исследований.

Особое внимание было уделено правильному использованию приборов радиационной разведки и войскового прибора химической разведки для определения границы условно зараженной местности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в завершении мероприятий военнослужащие выполнили специальную обработку вооружения, военной техники и отдельных участков местности.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12506002@egNews