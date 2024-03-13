С военнослужащими отельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота проведены комплексные занятия по тактической стрельбе в ночное время

На занятиях отрабатывались взаимодействия бойцов в малых тактических группах, а также в парах и тройках при взятии и зачистке опорных пунктов противника. Военнослужащие учились правильно передвигаться в окопах и на отрытой местности, менять огневые позиции, вести стрельбу из разных положений, в том числе и в движении.

Каждый элемент отрабатывали под чутким руководством инструкторов, получивших богатый боевой опыт в ходе специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе проведения занятий военнослужащие также освоили основные манипуляции с оружием, такие как снаряжение магазина патронами одной и двумя руками, перезарядка автомата, смена плеча и другие.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12504428@egNews