С военнослужащими по призыву инженерного полка Северного флота проводятся занятия по вождению

С военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, в отдельном морском инженерном полку Северного флота проводятся теоретические и практические занятия по вождению плавающего транспортера ПТС-2. Занятия проходят под руководством офицеров инженерного полка.

На первом этапе с военнослужащими, стоящими на должностях механиков-водителей, проводятся теоретические занятия по изучению и проверке знаний тактико-технических характеристик, устройства и управлению инженерной техникой.

Далее военнослужащие в специальном классе на тренажере (Т-ПТС), имитирующем характеристики реальной техники, отрабатывают навыки и приемы вождения ПТС-2, при различных ландшафтных, дорожных, погодных и климатических условиях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после проведения теоретических занятий и занятий на тренажере механики-водители применяют полученный опыт на практике.

На учебном полигоне в районе посёлка Щукозеро военнослужащие выполняют упражнения по вождению плавающего транспортера ПТС-2. В ходе выполнения упражнений они совершенствуют свои навыки по использованию возможностей инженерной техники в Арктических условиях. Маршрут, преодолеваемый механиками-водителями, построен с учетом особенностей рельефа местности Заполярья.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, в отдельном морском инженерном полку с интересом осваивают военную специальность и зачастую обращаются к командованию части с желанием заключить свой первый контракт и посвятить свою жизнь защите Отечества.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476328@egNews