С выводом продукции на рынки помогут в региональном Центре кластерного развития

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Индивидуальный предприниматель Андрей Доголев занимается производством мясных полуфабрикатов. В 2023 году вступил в региональный производственно-пищевой кластер и воспользовался в Центре кластерного развития Мурманской области услугой по оказанию содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг), для предпринимателя были разработаны технические условия на продукцию из мяса и птицы, проведены лабораторные испытания образцов продукции и выданы декларации соответствия Евразийского экономического союза.

«Полученная услуга в региональном Центре кластерного развития позволила мне получить все необходимые документы в соответствии с действующим законодательством РФ на продукцию и начать реализовывать мясные полуфабрикаты в Мурманске», – поделился Андрей Доголев.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Центр кластерного развития Мурманской области приглашает всех заинтересованных производителей пищевой продукции стать участником регионального производственно-пищевого кластера и воспользоваться услугой по сертификации продукции.

Узнать о том, как стать участником кластера, а также ознакомиться с услугами Центра можно на сайте регионального Центра кластерного развития. Кроме того, обратиться за консультацией менеджера Центра возможно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru