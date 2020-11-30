С января 2021 года изменятся условия для резидентов ТОР «Столица Арктики»

С 1 января вступают в силу изменения в федеральном законодательстве для резидентов территории опережающего развития. Об этом и о новых инвестиционных проектах, которые будут реализованы в регионе в рамках действия преференциальных режимов ТОР и Арктической зоны РФ на оперативном совещании в правительстве доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«Резиденты ТОР будут вправе иметь филиалы и представительства в пределах другого ТОР. Эта новация, несомненно, позволит расширить кооперацию и создавать новые производственные цепочки между субъектами РФ, – отметила вице-губернатор. – На сегодняшний день у нас три резидента ТОР: «Новатэк-Мурманск», «Ренейссанс Арктик», «Терминал Ударник» и одна заявка находится на рассмотрении в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».

Ещё один преференциальный режим, который с 28 августа действует на территории региона – Арктическая зона РФ. На сегодняшний день в Мурманской области 12 компаний получили статус резидента АЗРФ и реализуют инвестпроекты в Лиинахамари, Мурманске, Оленегорске, Кировске, Ковдоре, Умбе и в населенном пункте Белое море.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё 32 заявки, зарегистрированные на портале arctic-russia.ru находятся в стадии подготовки. Ольга Кузнецова акцентировала, что получить статус резидента АЗРФ могут представители малого и среднего бизнеса, так как минимальный порог капитальных вложений сейчас составляет всего 1 миллион рублей, а в ближайшем будущем условия станут ещё лояльнее.

«По поручению Михаила Владимировича Мишустина по результатам поездки в Мурманскую область, Минвостокразвития разработало поправки в федеральный закон, которые позволять учитывать капитальные вложения со стороны потенциального резидента не только в недвижимое имущество, как установлено сейчас, но и в движимое имущество, которое будет являться основным средством резидента», – пояснила заместитель губернатора.