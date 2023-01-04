С января по апрель: в Мурманске стартовал ежегодный конкурс «Лыжня зовёт!»

Сегодня на территории спортивного комплекса «Снежинка» состоялось праздничное открытие 52-го массового конкурса «Лыжня зовёт!». Перед мурманчанами выступили творческие коллективы. И взрослые, и дети нашли занятие по душе — катание на лыжах и коньках, участие в играх и весёлых стартах.

Как сообщает администрация города Мурманска, конкурс «Лыжня зовёт!» завершится в апреле. Испытать свои силы смогут мурманчане любого возраста, предполагается индивидуальное и коллективное участие. Главная задача спортсменов — пройти наибольшее количество километров на лыжах. Участникам необходимо оформить дневник учёта пройденных километров, в котором будет фиксироваться каждый выход на трассу. Записи в дневнике нужно подтвердить талонами, которые спортсмены могут получить у дежурных на контрольных пунктах. В апреле дневники рассмотрят члены комиссии, тогда и определят победителей конкурса.

«Лыжня зовёт!» проводится на территории Семёновского озера (КП-4) и спорткомплекса «Снежинка» (КП-2) по средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Добраться до КП-2 можно на специальном автобусе, его расписание доступно по ссылке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24105&page=1