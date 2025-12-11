С января по октябрь текущего года грузооборот морских портов России снизился на 1,5%

За 10 месяцев 2025 года этого года грузооборот морских портов России составил 732,7 млн тонн, что на 1,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Такие данные были озвучены на заседании Совета директоров Ассоциации морских торговых портов (АСОП). В заседании участвовали генеральный директор «Портового Альянса» Михаил Кузнецов, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Виктор Дерябкин, замминистра транспорта Александр Пошивай и другие представители власти и бизнеса.

Снижение объёмов перевалки зафиксировано во всех бассейнах, кроме Дальневосточного. При этом ряд терминалов показал положительную динамику. В их числе — ДТУ, где грузооборот вырос на 31%, и ТБТ с ростом на 29%.

Участники заседания отдельно отметили, что систематическое невыполнение «РЖД» планов по перевозке грузов в порты и из них привело к сдерживанию роста перевалки и неполному использованию потенциала портовой отрасли.

Также в ходе заседания был представлен обзор ключевых законодательных и нормативных изменений в отрасли.