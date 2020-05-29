С заботой о ближнем: ММТП оказал поддержку Мурманскому центру социальной помощи семье и детям

Сегодня генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов посетил государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский центр социальной помощи семье и детям». Данный визит был запланирован в преддверии Дня защиты детей, чтобы поздравить воспитанников центра. В рамках мероприятия он передал от лица предприятия и его партнера «КФС-транс» сертификат на 700 тысяч рублей на нужды учреждения. Данные средства будут направлены на замену мебели, коврового покрытия, а также создание класса профориентации.

«Наше предприятие в рамках обширной социальной программы регулярно помогает школьным, дошкольным учреждением и другим социально значимым предприятиям города Мурманска. В этом году мы окажем поддержку Мурманскому центру социальной помощи семье и детям в создании класса профориентации. Уверен, что это будет серьезный шаг в совершенствовании технической базы самого центра, а самое главное – отличная возможность для развития тех навыков у ребят, которые им понадобятся в дальнейшей жизни. Конечно, на создание класса уйдет какое-то время, а порадовать детей мы хотели уже сейчас, поэтому подготовили для них особые подарки», - отметил Алексей Рыкованов.

Также от лица мурманских портовиков были переданы самокаты, нательная защита, настольные игры, сертификаты для закупки походного инвентаря и материалов для рукоделия. В связи с тем, что ребятам предстоит провести лето в нашем родном Заполярье, такие подарки помогут им скрасить каникулы.

Для своих гостей воспитанники учреждения подготовили красочные рисунки, танцевальное выступление и прочитали трогательные стихи.

«Мы очень ценим заботу Мурманского морского торгового порта. Предприятие ежегодно оказывает поддержку центру: регулярно готовит наших воспитанников к 1 сентября, а также радует их подарками на Новый год. Особую благодарность хочется выразить за сертификат, который позволит обновить мебель в помещениях для ребят дошкольного, школьного возраста, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья, заменить ковровое покрытие и создать класс профориентации», - подчеркнула директор Мурманского центра социальной помощи семье и детям Людмила Ушакова.

Стоит отметить, что Мурманский морской торговый порт уже не первый год оказывает поддержку региональному центру социальной помощи семье и детям. Градообразующее предприятие помогло учреждению в замене напольного покрытия в спортивном зале и в строительстве пандуса, необходимый для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Участие в социально значимых проектах и помощь жителям города является неотъемлемой частью социальной программы градообразующего предприятия.