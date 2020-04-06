С зенитным ракетным полком Северного флота проведено учение по охране и обороне воздушного пространства в Арктике

С расчётами зенитных ракетных систем С-300ПС «Фаворит» зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированного на севере Республики Саха (Якутия), проведено учение по охране и обороне воздушного пространства в зоне ответственности.

В ходе учения отрабатывался вопрос прикрытия воздушного пространства от ударов авиации условного противника, совершавшей налет на охраняемый район в различных диапазонах высот и скоростей. Авиагруппу условного противника обозначали самолеты армии ВВС и ПВО Северного флота.

Мероприятия отрабатывались совместно с подразделениями радиотехнических войск, дислоцированными на материковом побережье моря Лаптевых и на острове Котельный, которые вели радиолокационную разведку воздушного пространства.

Расчеты противовоздушной обороны обнаружили, сопроводили и условно уничтожили воздушные цели.

Как сообщает пресс-служба СФ, подразделения зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота, дислоцированные на севере Республики Саха (Якутия), заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства российской Арктики на прошлой неделе.