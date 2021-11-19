Саамская молодёжь Мурманской области в числе победителей грантового конкурса Росмолодёжи

10 ноября состоялась онлайн защита проектов Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, проводимого в рамках Форума молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север». На грантовый конкурс заявлено 28 проектов из разных регионов нашей страны, 8 из них получат финансовую поддержку от Федерального агентства по делам молодёжи.

Одним из победителей грантового конкурса стала руководитель Мурманского отделения общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов» Любовь Саламащенко с проектом «Патриотическая экспедиция «По следам той войны».

Проект направлен на сохранение исторических ценностей, увековечивание памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны, укрепление чувства причастности к великой истории и культуре России через вовлечение молодежи в исследование родного края, осуществление просветительной и научно-исследовательской деятельности.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, в рамках мероприятий проекта Любовь Саламащенко планирует организовать военно-патриотическую экспедицию для активной молодёжи из числа коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по местам воинской памяти и славы Мурманской области, в ходе которой будут рассказаны истории героев Великой Победы, особое внимание проекта уделено вкладу уникальных воинских формирований – оленетранспортных батальонов.

Награждение победителей конкурса грантов запланировано на Форуме «Российский Север», который будет проходить в Салехарде с 6 по 9 декабря 2021 года.