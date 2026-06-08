«Саамская сказка», «Оберегая северный берег» и «Ветер Гипербореи»: три молодёжных кинопроекта получат гранты областного правительства

Кинокомиссия Мурманской области подвела итоги конкурса грантов на реализацию кинопроектов молодёжи. Заседание на прошлой неделе прошло под председательством вице-губернатора региона Анны Головиной с участием министра культуры Ольги Обуховой, руководителя Центра развития кинопроизводства Светланы Солдатовой, экспертов из Москвы — продюсера и режиссёра Филиппа Абрютина, продюсера и сценариста Оксаны Лахно и других.

На конкурс поступили творческие работы, в том числе от авторов из других регионов России. По итогам отбора три фильма в 2026 году получат грантовую поддержку из областного бюджета. Субсидии покроют до 70% расходов на производство. Общая сумма грантов в этом году — 1,5 млн рублей.

Победителями стали короткометражный игровой фильм «Саамская сказка», документальная лента «Оберегая северный берег» и игровая картина «Ветер Гипербореи». Все проекты должны быть реализованы до конца 2026 года.

Как отмечает региональное Министерство культуры, развитие кинопроизводства в Мурманской области — одно из важнейших направлений народной программы «На Севере – жить!». Помимо грантов для молодых кинематографистов, программа предусматривает рибейты для профессиональных съёмочных групп, поддержку экологичных инициатив киностудий в Кольском Заполярье.

Фото (Центр развития кинопроизводства региона): https://gov-murman.ru/info/news/569096/#&gid=1&pid=1