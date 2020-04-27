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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.20 13:25

Саамские общины получат государственную поддержку в виде субсидии из бюджета Мурманской области

Поддержка общинных форм хозяйствования коренного малочисленного народа Севера – саамов, создание благоприятных условий для развития традиционных видов хозяйствования – оленеводства, рыболовства, собирательства и других способствуют самозанятости коренного населения и являются одной из приоритетных задач правительства Мурманской области. Бюджетом Мурманской области на данные цели в текущем году предусмотрено около 3,3 млн рублей.

Так, решением комиссии по выделению и распределению субсидий общинам коренных малочисленных народов Севера Мурманской области в перечень получателей субсидии в 2020 году включены девятнадцать саамских общин: «Лопарская», «Шурр пирас» («Большая семья»), «Роавас Чуллм» («Крепкий узел»), «Самь Еммьне» («Саамская земля»), «Сыллп вуссь» («Серебряный олененок»), «Коалль Кулль» («Золотая рыба»), «Самь нурр пулдэгк» («Саамское молодое поколение»), «Пяхьт Таввял» («Тайна Севера»), «Чузем» («Искра»), «Воавсхэсс» («Северное сияние»), «Самь Сыйт» («Поселение саамов»), «Луэмман» («Морошка»), «Мохкйок», «Тулома», «Вуазлэшь паль» («Счастливое время»), «Тоавас медаш» («Сильная пчела»), «Поной Еллей Суйм» («Собрание Понойских жителей»), «Моджесь еммьне» («Красивая земля»), «Северный край».

Размер субсидирования общин определяется в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета общинам коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, утвержденным постановлением правительства Мурманской области от 12.04.2012 № 160-ПП, с учетом критерия – наличия у общин в пользовании арендованных земельных и/или рыбопромысловых участков.

В Мурманской области на сегодняшний день зарегистрировано 37 общин коренных малочисленных народов Севера. За период реализации государственных программ, направленных на экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, с 2009 по 2019 годы поддержку в виде субсидий получили 34 общины на общую сумму более 40 млн рублей. На выделенные средства общины приобрели оленей, деревянные дома, снегоходы, квадроциклы, автомобили, моторные лодки, электрогенераторы и другое оборудование, необходимое для осуществления традиционной хозяйственной деятельности, пишет Министерство внутренней политики Мурманской области.

 

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