«Саамские традиции»: для «Паспорта Полярника» разработан новый штамп

С 14 февраля в сувенирном документе для туристов «Паспорт Полярника» можно поставить ещё один штамп – «Саамские традиции». На печати изображён национальный орнамент саамов Кольского полуострова. Этот штамп будут получать туристы и жители региона, которые познакомились с культурой и традициями коренного малочисленного народа Севера.

Печать разработана Туристским информационным центром Мурманской области совместно с Ассоциацией кольских саамов.

«Паспорт Полярника» – это эксклюзивный атрибут арктического путешественника, подтверждающий пересечение полярного круга его владельцем. Открывая для себя Мурманскую область и путешествуя по ней, местные жители и туристы могут получить уникальные штампы за посещение основных достопримечательностей региона, участие в знаковых культурных мероприятиях или за определенные активности, например, фотоохоту на китов или северное сияние.

Серия штампов регулярно пополняется, на сегодня их уже 43. Поставить штампы можно в разных уголках Кольского полуострова – в офисах Туристского информационного центра или на туристических объектах.

Кроме того, обладателю «Паспорта Полярника» доступны бонусы от партнёров проекта: скидки на туры и проживание в отелях, гастрономические подарки и скидки на обслуживание в ресторанах, специальные цены на билеты на фестивали и т.д. Список партнёров постоянно расширяется, с ним можно ознакомится на сайте проекта.

Получить «Паспорт Полярника» можно в любом из офисов Туристского информационного центра: Мурманск, проспект Ленина, 82; аэропорт «Мурманск»; п.г.т. Никель, ул. Сидоровича, 4 и п. Умба, ул. Спортивная, 1а.

Для гостей Кольского полуострова стоимость сувенира составляет 1900 рублей, для местных жителей – 1400 рублей.

На сегодняшний день выдано уже более 13,5 тысячи паспортов, уточняет Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области.

