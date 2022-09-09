Саамский футбол, интерактивные площадки и национальная кухня: традиционные игры коренного народа Севера вновь пройдут в Кольском районе 10 сентября

В Мурманской области уже в 25 раз пройдёт одно из наиболее ярких и значимых мероприятий. В Лопарской 10 сентября состоятся традиционные Саамские национальные игры.

Основу праздника по обычаю составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок и ловля рыбы «на банку». Одним из самых зрелищных элементов программы станет женский саамский футбол. В юбилейный год организаторы праздника расширили спортивную программу, добавив новые виды спорта – бег с палкой и семейный прыжок в длину.

Кроме того, гостей ждёт яркая концертная программа с участием лучших творческих коллективов Кольского и Ловозерского районов, ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, а также сразу несколько выставок. Так, в Лопаркой будут экспонироваться фотографии об истории игр и коллекция «Саамы России» родовой общины «Лопарская» и картины саамской художницы Ольги Шариной «Душа саамской женщины».

Ярмарка порадует северян традиционными предметами одежды, украшениями из оленьего меха, сувенирами, вырезанными из кости и оленьего рога, изделиями из бисера и корней. А ещё всех гостей праздника приготовят традиционное угощение – саамскую уху.

Впервые на юбилейных Саамских играх откроются интерактивные площадки, в которых будут представлены тематические экспозиции. Выставка «Оленетранспортный батальон» познакомит гостей с историей уникальных воинских подразделений, а благодаря «Языковому гнезду» можно будет услышать звучание живой саамской речи. В рамках мероприятия для гостей также будут открыты выставка «Одежда и быт», работать площадки «Саамское рукоделие» и «Национальная кухня».

Организую такие интересные элементы программы представителями саамской общественности – победители конкурсов грантов Министерства внутренней политики, Министерства культуры и Министерства спорта Мурманской области.

Программа XXV традиционных Саамских национальных игр:

- 12.00 – торжественное открытие;

- 13.00 – старт индивидуальных национальных состязаний;

- 14.30 – старт состязаний по саамскому футболу, подведение итогов индивидуальных состязаний;

- 15.00 – начало состязаний по перетягиванию каната;

- 15.30 – награждение победителей, торжественное закрытие.

Саамские игры пройдут на площадке возле Лопарского сельского дома культуры (ст. Лопарская, 16б).

Как сообщает региональное Министерство культуры, первые Саамские национальные игры прошли в 1997 году под началом отдела культуры администрации Кольского района. За годы проведения праздник приобрёл большую популярность среди жителей Мурманской области и гостей нашего региона. В разные годы участниками саамских игр были представители Республик Карелия и Коми, городов Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов.

Фото: https://gov-murman.ru