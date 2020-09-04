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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.20 16:10

Сад гармоничного развития в Росляково

Новый учебный год начался не только для учащихся мурманских школ и лицеев, но и для дошколят. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил детский сад № 46 в жилом районе Росляково.

За летние месяцы в детском саду были установлены водонагреватели для обеспечения бесперебойного снабжения горячей водой, обустроены сушилки для одежды и обуви детей. В предыдущие годы в учреждении выполнены работы по замене оконных блоков, монтажу системы видеонаблюдения, ремонту туалетных и буфетных комнат, полов в групповых помещениях.

Сотрудники детского сада №46 много внимания уделяют всестороннему развитию воспитанников. В детском саду разработана и успешно реализуется программа «Здоровье». В результате обеспечена положительная динамика в снижении заболеваемости. Увеличился индекс здоровья с 16% до 22%, процент часто болеющих детей снизился с 62% до 36%. 

Здесь созданы уникальные условия для экологического воспитания дошкольников. Сотрудниками и родителями на территории детского сада разбито 73 клумбы разнообразных форм, высажено 336 деревьев, 73 кустарника, более 50 видов цветов. На участке оборудованы 20 видовых точек экологической тропы, например, «смородиновый палисадник», «злаковое поле», «фито - аптека», «малинник», «метеостанция», «птичья столовая».

– Прекрасный детский сад, – отметил Евгений Никора. – Видно, что работники вкладывают всю свою душу в работу на благо юных мурманчан. Сделано очень много. Успехи коллектива учреждения в благородном деле воспитания наших детей по достоинству оценены победами в различных конкурсах. Так держать!

Напомним, дошкольное учреждение заняло I место в рейтинге организаций в муниципальном образовании и вошло в 100 лучших проектов в рейтинге организаций Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность".

 

 

 

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