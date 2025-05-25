Сад-институт выпустил необычную книгу «Путешествие по тропикам и субтропикам в Арктике»

Из печати вышел первый тираж книги «Путешествие по тропикам и субтропикам в Арктике», написанной научными сотрудниками Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного центра РАН.

Как сообщает vk.com/club, новое издание будет полезным для всех, кто интересуется живой природой – гостям Мурманской области, местным жителям, школьникам и их учителям и родителям, а также садоводам.

Авторы книги – доктор биологических наук Любовь Иванова и кандидат биологических наук Любовь Вирачева – несколько десятилетий поддерживают и пополняют коллекцию тропических и субтропических растений Ботанического сада и знают про эти растения всё.

Книга роскошно оформлена, снабжена множеством иллюстраций. Для того, чтобы издать её в наилучшем качестве, Ботанический сад ведёт кампанию по сбору средств на платформе «Планета.ру». Первые экземпляры уже высланы участникам кампании, которые выбрали это в качестве вознаграждения. В свободную продажу издание пока не поступает, но приобрести книгу можно на странице кампании planeta.ru/campaigns/... и получить по почте или лично в руки в сувенирной кассе сада-института в Кировске или в домике администрации в Апатитах (Академгородок, 18а).

Фото:

https://vk.com/club107483012?z=photo-107483012_457250231%2Fwall-107483012_11307