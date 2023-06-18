«Сад памяти»: 78 кустов сирени посадили в Мурманске в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне

Ежегодно по поручению Президента России Владимира Путина, начиная с 2020 года, проводится акция «Сад памяти». Её цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Как сообщает администрация города Мурманска, вчера мурманчане присоединились к акции, высадив 78 кустарников сирени на газоне в районе зоны отдыха по проспекту Кольскому, 101.

Количество кустарников – 78 соответствует 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25181&page=1