«Сад памяти» в Мурманской области: северян приглашают высадить деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне

В Мурманской области традиционно проходит международная акция «Сад памяти». Северяне могут присоединиться к волонтёрам и высадить деревья в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В ходе оперативного совещания губернатор региона Андрей Чибис пригласил жителей Кольского Заполярья принять участие в мероприятиях.

«На прошлой неделе саженцы высаживали в Мончегорском районе. Уже в субботу пройдёт самая масштабная посадка этого года: 1200 саженцев жители региона разместят в Тайбольском лесничестве в Кольском районе. Акция пройдёт также под Кировском, в Терском, Ловозерском районах и Печенгском округе. Приглашаю всех желающих принять участие!» – обратился к жителям Мурманской области региона Андрей Чибис.

Чтобы присоединиться к волонтёрам, достаточно до 15 июня заявить о своём желании в Минприроды Мурманской области по телефонам: (8152) 48-68-33, 48-68-04, +7-963-360-60-66, или зарегистрироваться на сайте акции садпамяти2022.рф.

На место проведения акции будет организован трансфер, сообщает региональное Министерство информационной политики.