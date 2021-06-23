Мурманская область. Арктика (16+)23.06.21 08:45
Сад памяти вырастет в Долине Славы
Глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутат Лариса Круглова посадили 22 июня в Долине Славы саженцы в память о погибших в годы Великой Отечественной войне.
— Здесь шли ожесточенные бои за независимость нашего родного края. Весьма знаменательно, что сегодня на этой политой кровью земле в память о каждом защитнике Заполярья мы сажаем эти деревья, – подчеркнул Сергей Дубовой. – В День памяти и скорби мы отдаём дань глубокой признательности и уважения бойцам, труженикам тыла, матерям и вдовам. Боевые и трудовые подвиги каждого, кто внёс свой вклад в Великую Победу, навсегда останутся в памяти благодарных потомков.
Депутаты возложили цветы, зажгли свечи у памятника «Скорбящая мать» и почтили память погибших минутой молчания.
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