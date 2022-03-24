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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.22 12:00

Сахарный песок, яблоки и белокочанная капуста – лидеры по росту цен в магазинах Мурманской области

В магазинах Мурманской области с 12 по 18 марта текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на сахарный песок (на 9,6%), яблоки (на 8,3), белокочанную капусту (на 7,0), репчатый лук (на 5,8), морковь, мороженную неразделанную рыбу (на 4,1), говядину, кроме бескостного мяса, сливочное масло (на 2,7), пастеризованное молоко (на 2,4), картофель (на 2,1), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,8), вермишель (на 1,7), подсолнечное масло (на 0,8), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен зафиксировано на шлифованный рис (на 1,6%), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

 

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