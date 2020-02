Саксофонист Сергей Головня выступит в филармонии

22 февраля Мурманской областной филармонии выступит квартет Сергея Головни с программой «All or Nothing at All! Вершины мастерства».

Концерт состоится в рамках фестиваля «Музыкальное приношение», абонемент «На джазовой волне». Ежегодно саксофонист Сергей Головня принимает участие в различных джазовых фестивалях на российских и международных площадках.

Северян ждёт вокально-инструментальная программа, подготовленная совместно с вокалисткой Кариной Кожевниковой. Прозвучат композиции из последнего альбома музыканта «Вторая жизнь», а также известные джазовые композиции в авторской обработке Сергея Головни.

Состав квартета: Сергей Головня – лидер и саксофон, Артем Юрлов – ударные, Владимир Кольцов-Крутов – контрабас, Олег Стариков – фортепиано, Карина Кожевникова – вокал.