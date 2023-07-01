«Саквояж доктора Чехова» Мурманского областного кукольного театра признан лучшим спектаклем на фестивале «КукArt» в Санкт-Петербурге

Мурманский областной театр кукол стал лауреатом Международного фестиваля кукольных и синтетических театров «КукArt» в Санкт-Петербурге. Постановка Петра Васильева по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова» удостоена награды в номинации «Лучший спектакль».

В Мурманске премьера этого спектакля прошла в мае 2021 года, в основу постановки легли известные рассказы великого классика: «Попрыгунья», «Толстый и тонкий», «Мальчики», «Злой мальчик», «Хороший конец» и другие произведения. Напомним, что в мае 2022 года постановка была отмечена дипломом альтернативного жюри «Сердце зрителя» на региональном этапе первого международного театрального фестиваля «Арктическая сцена».

Международный фестиваль «КукАрт» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в этом году отмечает свое 30-летие. В юбилейный год программа фестиваля объединила творческие коллективы из Израиля, Ирана, Китая, Казахстана, Еревана, Беларуси, Узбекистана, Сербии, ЛНР, ДНР, Москвы, Ижевска, Новосибирска, Сургута, Томска, Самары, Тольятти, Мытищ, Липецка и т.д. Мурманский областной театр кукол второй раз получил приглашение принять участие в престижном смотре и вновь становится лауреатом фестиваля, а директор театра Евгений Суханов в этом году был удостоен специального диплома фестиваля «За искреннее служение искусству театра кукол».

Как сообщает региональное Министерство культуры, сейчас Мурманский областной театр кукол завершил свой 90-й театральный сезон. За многолетний опыт работы театр не один раз становился участником многочисленных международных фестивалей. Кроме того, в этом году Мурманский областной театр кукол стал организатором первого международного фестиваля театров кукол «Полярная сова». Участниками такого крупного фестиваля стали свыше 150 артистов из разных уголков России и ближнего зарубежья. Фестиваль объединил на Кольской земле 16 театров из Архангельской, Белгородской, Вологодской, Псковской областей, Республики Коми, Санкт-Петербурга и Москвы, Луганской народной республики, а также белорусских городов Витебск и Гродно. Помимо спектаклей, в программу фестиваля вошел профессиональный блок мероприятий для артистов, включающий творческие встречи, лекции и мастер-классы, которые проводили известные специалисты театрального дела.

Фото: https://gov-murman.ru