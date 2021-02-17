«Салма Race Power» - зимний экстремальный командный забег

6 марта на горнолыжном комплексе «Салма» в городе Полярные Зори впервые состоится зимний экстремальный командный забег на призы профкома Кольской АЭС «Салма Race Power».

Соревнования представляют собой экстремальный забег с преодолением искусственных и естественных препятствий. Поймать равновесие на «Пьяном бревне», проползти по-пластунски, преодолеть щит и проверить товарищей в препятствии «Скованные цепью», всё это и многое другое предстоит командам на трассе забега. А из инвентаря экстремалов ждут автомобильные шины, сетки, бревна, катушки и тросы. При этом прохождение полосы препятствий не требует предварительной подготовки от спортсменов.

К участию приглашаются все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Команда должна состоять из 5 человек, обязательным условием является наличие не менее одной девушки в команде. Каждый участник должен иметь минимальную физическую подготовку и обязательно оформить страховку от несчастного случая при участии в спортивном мероприятии. Организаторами забега будет предусмотрена возможность оформления страховки на месте регистрации.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются до 17.00 5 марта на e-mail: tiv.1980@yandex.ru. Всю информацию по забегу можно узнать на официальной странице «ВКонтакте» vk.com/salmaski

Горнолыжный комплекс «Салма» находится в 10 км от г. Полярные Зори. Комплекс расположена на 1186 км федеральной трассы «Кола» (Мурманск-Санкт-Петербург).