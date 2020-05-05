Салоны красоты в Апатитах и Кировске откроются после майских праздников

С сегодняшнего дня, 5 мая, салоны красоты, парикмахерские, спа-салоны, косметические и косметологические салоны смогут возобновить работу при строгом соблюдении определенных правил. О том, что правительство Мурманской области внесло изменение в ограничения работы салонов красоты, телеканал «Арктик-ТВ» уже сообщал.

Но вот салоны красоты в Кировске и Апатитах будут открыты позже. Из-за карантинных мер и сохранения угрозы распространения коронавируса на этой территории салоны красоты, парикмахерские, косметические, косметологические и спа-салоны не смогут возобновить работу раньше 12 мая. Оперативный штаб поддержал предложение главного санитарного врача Мурманской области о продлении ограничения их работы.