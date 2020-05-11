Салютные расчёты сухопутных и береговых войск Северного флота возвращаются в пункты постоянной дислокации

Личный состав артиллерийских батарей, принимавший участие в обеспечении салютов в городе-герое Мурманске и главной базе Северного флота – Североморске, возвращается в пункты постоянной дислокации.

В посёлок Спутник отправились морские пехотинцы, салютовавшие в Североморске. В посёлок Печенгу из областного центра совершат марш артиллеристы отдельной мотострелковой бригады. С собой они возьмут артиллерийские орудия Д-44, которыми выполнили по 30 холостых залпов в День Победы возле мемориала защитникам советского Заполярья.

Всего на Северном флоте в салютах было задействовано 8 артиллерийских расчётов 85-мм пушек Д-44. Они прошли подготовку в пунктах постоянной дислокации и провели несколько тренировок в местах выполнения праздничных салютов.

Запуск фейервеков в Мурманске и Североморске обеспечили военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота.