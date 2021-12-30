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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.21 18:00

Салюты, слишком много алкоголя и голубые огоньки! Что больше всего раздражает россиян в Новый год?

Каждый пятый россиянин признается, что шум петард и салюта отнюдь не радует их в праздничную ночь, причём женщин это раздражает вдвое чаще, чем мужчин. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Чаще всего россиян в новогоднюю ночь раздражает шум: в том, что взрывы петард и праздничных фейерверков вызывают у них исключительно негативные эмоции, признались 19% опрошенных, и это на 3 п.п. больше, чем в прошлом году. «Дети постоянно просыпаются»; «Собака нервничает», — объясняют они.

Каждого десятого (10%) раздражает обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг. По мнению 7%, самое неприятное в новогоднюю ночь — это телевизионная программа: «Смотреть нечего, одни и те же лица из года в год».

Недосып из-за ночных гуляний нервирует 3% россиян: «Хочется спать, все биоритмы сбиваются». По 2% опрошенных признались, что их раздражает собственное одиночество, которое в новогоднюю ночь ощущается особенно остро, и всеобщая одержимость празднованием: «Еще за полтора месяца все начинают готовиться, и к концу декабря вся жизнь парализована этой суетой». Напротив, 2% огорчаются из-за того, что праздник слишком быстро проходит.

У 23% россиян другие причины для раздражения в ночь с 31 декабря на 1 января: излишние расходы, плохо работающая сотовая связь, слишком большое количество еды, гора грязной посуды на кухне, дорогие услуги такси, необходимость работать, бесконечные звонки с поздравлениями и т.д.

Шум от пиротехники и пьянство чаще раздражает женщин, а собственное одиночество в праздничную ночь — мужчин.

В том, что в новогоднюю ночь их ничего не раздражает, признались 28% россиян: «Семья рядом, хорошее настроение и неделя отдыха впереди!»

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