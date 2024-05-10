Самая массовая свадьба: пара из Мурманской области сыграет свадьбу на выставке-форуме «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» с 12 по 19 мая пройдёт первый всероссийский свадебный фестиваль. Ключевым событием первого дня станет самая массовая свадьба – на Главной уличной сцене выставки поженятся более 150 пар со всей страны. В числе пар – жители села Ловозеро Игорь Рочев и Татьяна Сечко.

Игорь Рочев – коми-ижемец, работает мастером Ловозерского участка ПО ЦС ПАО «Россети Северо-Запад». Его невеста – Татьяна Сечко – представитель коренного населения – саами, работает директором Ловозерского районного национального культурного центра, является председателем правления территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Луэмман» («Морошка»).

Ведущими церемонии выступит семейная пара Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, а брак официально зарегистрируют сотрудники Управления ЗАГС Москвы. Массовая свадьба пройдёт 12 мая, на Красную горку, с которой традиционно открывается свадебный сезон.

Молодожёнам передадут огонь всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием президента Владимира Путина.

Заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина сообщила, что дирекция выставки и генеральный партнёр фестиваля – правительство Москвы – подготовили множество сюрпризов для будущих молодожёнов.

«Мы хотим, чтобы этот день запомнился молодожёнам и их родным на всю жизнь. Первый танец пары исполнят под песню Юлианны Карауловой, а позднее для них и гостей выставки споют Ирина Дубцова и Полина Гагарина», – рассказала Анастасия Звягина.

С 13 по 19 мая выставка превратится в фестивальное пространство, на площадках которого будут заключаться браки, проводиться театрализованные шествия, мастер-классы, концерты и представления.

Каждый день всероссийского свадебного фестиваля будет посвящён одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляниям, свадебному пиру. Интересная и насыщенная программа покажет гостям выставки, что традиции могут быть современными и актуальными, продемонстрирует, насколько разнообразна и неповторима культура в разных регионах страны.

Важным элементом фестиваля станут мероприятия проекта «Исток», популяризующего русскую народную культуру среди молодёжи. Познакомиться с элементами традиционных свадебных нарядов можно будет на выставке «Русская свадьба», а узнать больше о сохранении культурного наследия предков – на лекции продюсера и актрисы Софьи Эрнст «Синтез народных традиций и современной культуры». Также в дни фестиваля 18 и 19 мая пройдут танцевально-частушечный турнир и костюмированное шествие «Свадьба».

Не мог не затронуть фестиваль и гастрономическую сторону свадебных традиций. Попробовать застольные угощения со всей страны можно в Доме российской кухни. Кроме того, здесь пройдёт девичник «Невестины блинки». На сцене Дома российской кухни молодые повара будут соревноваться в искусстве выпекать блины, подбрасывая их на сковородках, пока не образуются высокие стопки. Невесты также покажут своё мастерство будущей хозяйки в конкурентной борьбе. Гостей мероприятия ждёт знакомство с «блинными» традициями народов России, музыка, шутки, фотосессии и неповторимая атмосфера единственного в стране дома кухни народов России.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, завершится фестиваль ярко – кульминационной точкой станет масштабный свадебный флешмоб, в котором примут участие все зрители.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетили более 12 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Фото: https://gov-murman.ru