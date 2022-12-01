Самая мощная ВЭС за Полярным кругом в мире – Кольская – введена в промышленную эксплуатацию

С 1 декабря 2022 года Кольская ВЭС (201 МВт) начала поставку электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности России (ОРЭМ).

Сегодня ПАО «Энел Россия» получило разрешение на ввод в коммерческую эксплуатацию первой очереди мощностью 170 МВт (84% от проектной мощности) самой крупной ветроэлектростанции России Кольской ВЭС (проектная мощность 201 МВт), расположенной за Полярным кругом в Мурманской области. Право продажи электроэнергии и мощности на ОРЭМ было предоставлено после получения соответствующего уведомления о квалификации генерирующего оборудования со стороны Ассоциации «НП Совет рынка». Этому предшествовала аттестация генерирующего оборудования ветропарка со стороны Администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии (АО «АТС»).

Энел Россия получила право на строительство Кольской ВЭС в рамках проведенного в 2017 году конкурсного отбора объектов ветрогенерации. Отбор проходил в рамках государственной программы стимулирования развития ВИЭ-генерации в России за счёт гарантированной оплаты мощности по договору о предоставлении мощности (ДПМ) на оптовый рынок, заключенному с инвестором на 15 лет.

Строительство было начато 19 сентября 2019 года. Существенную поддержку реализации проекта оказало Правительство Мурманской области, с которым в ноябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития возобновляемой энергетики. Данное соглашение направлено на повышение экономического потенциала Мурманской области за счет внедрения также новых способов производства электроэнергии и создания объектов энергетической инфраструктуры. В 2021 году инвестиционному проекту «Строительство и последующая эксплуатация ветропарка «Кольская ВЭС» присвоен статус стратегического инвестиционного проекта региона.

Кольская ВЭС сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, что позволит сократить выбросы около 600 тысяч тонн СО 2 в год. Ветропарк оснащён 57 турбинами, его площадь – 257 гектаров. В соответствии требованиями на ВЭС установлено преимущественно локализованное российское оборудование.

Оборудование ветропарка разработано с учётом специфики работы при крайне низких температурах. Лопасти ветроустановок оснащены системами обнаружения обледенения, которые позволяют заблаговременно определить риск возникновения наледи и в автоматическом режиме остановить их вращение.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ввод второй, завершающей очереди оставшейся мощности запланирован на 1 квартал 2023 года. Помимо Кольской ВЭС, компания «Энел Россия» владеет Азовской ВЭС (90 МВт), расположенной в Ростовской области и введенной в эксплуатацию в мае 2021 года.

Фото: https://gov-murman.ru