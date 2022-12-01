Новые рубежи контроля соблюдения правил дорожного движения в Мурманской области появятся до конца годаРоссияне с 2024 года смогут получать налоговые уведомления через «Госуслуги», но завтра, 1 декабря, истекает срок уплаты налогов за 2021 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.12.22 16:25

Самая мощная ВЭС за Полярным кругом в мире – Кольская – введена в промышленную эксплуатацию

С 1 декабря 2022 года Кольская ВЭС (201 МВт) начала поставку электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности России (ОРЭМ).

Сегодня ПАО «Энел Россия» получило разрешение на ввод в коммерческую эксплуатацию первой очереди мощностью 170 МВт (84% от проектной мощности) самой крупной ветроэлектростанции России Кольской ВЭС (проектная мощность 201 МВт), расположенной за Полярным кругом в Мурманской области. Право продажи электроэнергии и мощности на ОРЭМ было предоставлено после получения соответствующего уведомления о квалификации генерирующего оборудования со стороны Ассоциации «НП Совет рынка». Этому предшествовала аттестация генерирующего оборудования ветропарка со стороны Администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии (АО «АТС»).

Энел Россия получила право на строительство Кольской ВЭС в рамках проведенного в 2017 году конкурсного отбора объектов ветрогенерации. Отбор проходил в рамках государственной программы стимулирования развития ВИЭ-генерации в России за счёт гарантированной оплаты мощности по договору о предоставлении мощности (ДПМ) на оптовый рынок, заключенному с инвестором на 15 лет.

Строительство было начато 19 сентября 2019 года. Существенную поддержку реализации проекта оказало Правительство Мурманской области, с которым в ноябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития возобновляемой энергетики. Данное соглашение направлено на повышение экономического потенциала Мурманской области за счет внедрения также новых способов производства электроэнергии и создания объектов энергетической инфраструктуры. В 2021 году инвестиционному проекту «Строительство и последующая эксплуатация ветропарка «Кольская ВЭС» присвоен статус стратегического инвестиционного проекта региона.

Кольская ВЭС сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, что позволит сократить выбросы около 600 тысяч тонн СО2 в год. Ветропарк оснащён 57 турбинами, его площадь – 257 гектаров. В соответствии требованиями на ВЭС установлено преимущественно локализованное российское оборудование.

Оборудование ветропарка разработано с учётом специфики работы при крайне низких температурах. Лопасти ветроустановок оснащены системами обнаружения обледенения, которые позволяют заблаговременно определить риск возникновения наледи и в автоматическом режиме остановить их вращение.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ввод второй, завершающей очереди оставшейся мощности запланирован на 1 квартал 2023 года. Помимо Кольской ВЭС, компания «Энел Россия» владеет Азовской ВЭС (90 МВт), расположенной в Ростовской области и введенной в эксплуатацию в мае 2021 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области нарастает кадровый голод по ряду профессий и сфер экономики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Владимир Путин: люди своё благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане-PRO Валюту (16+)Курсы евро вырос почти на 78 копеек, доллар укрепился почти на 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Самая мощная ВЭС за Полярным кругом в мире – Кольская – введена в промышленную эксплуатацию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика