«Самая северная сказка» для любопытных мурманчан

Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» приглашает 10 февраля в 13.00 на мероприятие с мастер-классом «Самая северная сказка», посвящённое Международному Дню саамов.

Международный день саамов – ежегодный национальный праздник, отмечаемый 6 февраля саамами Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Этот народ – самые древние жители Европейского Заполярья, населивший суровые земли близ Северного полюса несколько тысяч лет назад.

В России саамы живут на Кольском полуострове в Мурманской области.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, издревле живописные горы и равнины, леса и поля, зачаровывающие реки и озера и, конечно, удивительные обитатели этих мест могучие звери и причудливые птицы, вдохновляли местных жителей на мифы, легенды, былины и, конечно же, сказки.

Устное народное творчество саамов богато и разнообразно. Это легенды и сказания, религиозные и мифологические предания, рассказы о славных богатырях и нашествиях врагов, бытовые истории.

Мероприятие позволит посетителям выставочного центра узнайть о тотемных животных-прародителях, как Мяндаш – северный олень и медведь Талла, о хозяйке оленьих стад Луот-хозик и хранительнице оленей Разиайке.

В завершение мероприятия гостей ждёт мастер-класс «Мяндаш – северный олень» в технике «набрызг». Ведь именно с северным оленем связано множество легенд и сказок коренного народа Кольского полуострова.