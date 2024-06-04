Самая скучная работа — у охранников и бухгалтеров, самая интересная — у инженеров и врачей

Рейтинг самых скучных профессий: в топе охранники и бухгалтеры. Самая интересная работа у инженеров и врачей. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, выполненного по заказу «Russia Today», в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На первом месте в списке самых скучных — профессия охранника, её назвали 12% россиян. На втором месте — бухгалтеры с 11% голосов. Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 6% опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. 4% считают самой безрадостной профессию сторожа, 3% — вахтера, эти виды работ родственны охранной деятельности, лидеру рейтинга скучных. Ещё по 3% респондентов уверены, что уныл труд архивариусов и библиотекарей.

Любая работа скучна, если она нелюбимая, считают 4%. В противовес им каждый девятый уверяет, что скучных профессий быть не может.

В рейтинге самых интересных видов деятельности первое место поделили ИТР и врачи (по 7% голосов). Причём в числе инженеров чаще назывались строительные специальности, докторов — хирургия. По 4% россиян считают самыми интересными профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и учёного. По 3% — учителя и программиста. По 2% назвали увлекательными профессии водителя за возможность побывать во многих местах, менеджера по туризму, актёра и юриста. Мнения о том, что интересна любая творческая профессия, придерживаются 2%, любая работа по душе — ещё 6%.

Мужчины и женщины зачастую оценивают профессии по-разному. Так, представители сильного пола чаще называли скучной охранную деятельность и любой офисный труд, а россиянки — профессии бухгалтера и архивариуса. Мужчины чаще уверены в увлекательности инженерных специальностей и космонавтики, женщины — медицины и научно-исследовательской работы.

Время проведения опроса: 14—28 мая 2024 года.