Саммит ШОС: в ближайшие годы транзит индийских грузов по Севморпути может достичь 5 млн тонн

Индийский транзитный грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в ближайшие годы может увеличиться до 5 млн тонн, сообщил глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев журналистам на полях саммита ШОС.

«Есть ориентировочные цифры на ближайшие годы выйти на индийский транзит по Севморпути до 5 млн тонн», - сказал Лихачев.

Как пишет ria.ru, по его словам, сотрудничество РФ и Индии на Севморпути видится в системной долгосрочной организации грузоперевозок и ледокольных проводок на привлекательных условиях и по «комфортным» ценам. Это большое комплексное сотрудничество, в основе которого лежит экономика, лежат объёмы грузоперевозок, которые без сомнения более целесообразно перевозить северным путем, чем южным, отметил он.

«Всё начнётся с увеличения грузопотока, с организации перевозок из и в Индию, (...) не по длинному южному маршруту, а по короткому северному. И здесь потребуется, конечно же, в первую очередь ледокольная проводка, но и навигация, информационная поддержка, гарантии в спасательных и других работах, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций», - сказал Лихачев.

«Премьер-министр (Индии Нарендра) Моди сегодня провозгласил, что одним из самых перспективных, на его взгляд, новых направлений деятельности является Северный морской путь. Уже работает совместная межправительственная рабочая группа, её с индийской стороны возглавляет министр транспорта», - сказал Лихачев журналистам.