Мурманская область. Арктика (16+)08.01.25 10:00
Самодеятельные артисты ЦКБО ЗАТО город Заозерск успешно выступили в Крыму
Самодеятельные артисты ЦКБО ЗАТО город Заозерск приняли участие в зимнем этапе Международного конкурса-фестиваля искусств при поддержке Министерства культуры Республики Крым.
Как сообщает vk.com/club, поэтический спектакль «Ради жизни на Земле», созданный по мотивам поэмы «Василий Теркин» А.Т. Твардовского, Арт-студии «Театральная карусель» ЦКБО (режиссёр-постановщик Е.С. Тищенко) завоевал Диплом Гран-при. А спектакль «Фронтовая бригада» клуба почитателей театрального искусства «Акцент» ЦКБО (режиссёр-постановщик Е.С. Тищенко) был удостоен Диплома Лауреата I степени.
Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457272153%2Fwall-171749274_40088
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