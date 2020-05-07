Самодеятельный ансамбль армии ВВС и ПВО Северного флота записал концертную программу, посвященную 75-летию Победы

Самодеятельный ансамбль армии ВВС и ПВО Северного флота подготовил концертную программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Видеозапись концерта состоялась вчера в клубе армии ВВС и ПВО в поселке Сафоново Мурманской области.

Творческий коллектив исполнил более 10 военно-патриотических и народных песен, музыкально-танцевальные и стихотворные композиции.

Особенностью выступления стала стилизованная акция «Бессмертный полк», вошедшая в концертную программу, где каждый из участников коллектива представил своих родственников - ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны-всех тех, кого затронула Великая Отечественная война.

Программа выступления составила около 50 минут.

Видеозапись концерта будет транслироваться в воинских частях армии ВВС и ПВО, а также в популярных социальных сетях.

В состав самодеятельного ансамбля входят 12 военнослужащих проходящих службу в различных частях и подразделениях армии ВВС и ПВО Северного флота.

В условиях сложной эпидемической обстановки и мер, предпринимаемых по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, концертные программы творческих воинских коллективов, распространяемые через интернет-пространство, помогают создать праздничное настроение не только военнослужащим и членам их семей, но и ветеранам и жителям Мурманской области, сообщает пресс-служба Северного флота.