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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 10:00

«Самое главное – это люди»: губернатор Андрей Чибис провёл собеседования с финалистами кадрового конкурса «Лидеры Севера»

В Мурманской области вчера состоялся завершающий этап регионального кадрового конкурса «Лидеры Севера». 26 финалистов выступили в формате личной презентации. Каждый стремился доказать, что именно он достоин стать победителем.

Возглавил конкурсную комиссию губернатор Андрей Чибис, участие также приняли его заместители по всем направлениям работы.

«Сегодня я и мои коллеги лично знакомимся со всеми финалистами. На этапе самопрезентаций каждый кандидат рассказывает о себе. С учётом уже прошедших этапов и оценок экспертов, с учетом предоставленного портфолио, мы с коллегами и экспертами будем принимать решение, кто станет победителем. Также решим, кого можем пригласить на работу в органы власти региона, чтобы был приток новой управленческой крови. Работа у нас непростая, напряженная, с высокими нагрузками, хочется, чтобы люди, которые нацелены на работу здесь, отвечали максимально нашим требованиям. Это мотивированность, желание добиться результата, приносить пользу региону и Родине. Готовность с определенному самопожертвованию. Самое главное – это люди. Но наша работа дает возможность увидеть результаты и претворить в жизнь свои идеи и инициативы. Это очень важно для каждого», – подчеркнул Андрей Чибис.

Оценка кандидатов происходит по результатам презентаций и индивидуальных собеседований с учетом сформированного оргкомитетом рейтинга по итогам прошлых этапов.

«На третьем этапе мы оцениваем кандидатов, которые хотели бы работать в разных сферах: образование, энергетика, экономика, информационные технологии, органы власти. Среди важных критериев – то, насколько человек настроен делать регион лучше, и как практически он может это реализовать», – отметил член комиссии Евгений Боровичев, заместитель генерального директора Кольского научного центра РАН по научной работе. 

Впереди у комиссии – подведение итогов конкурса. Они будут объявлены в эту субботу. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, открытый кадровый конкурс «Лидеры Севера» проходит в регионе с сентября. Для участия подали заявки 248 человек, к следующим этапам были допущены 177 претендентов. Состоялась заочная оценка, онлайн-собеседования, а также очный этап в формате деловой игры в Мурманске, его участниками стали 50 полуфиналистов.

«Мне интересна Арктика и её развитие, это регион, где есть действительно неосвоенные территории, здесь суровый климат. Я решил бросить себе вызов, масштабировать имеющийся у меня опыт, чтобы попасть в команду Мурманской области. Мурманск – один из портов Северного морского пути, у региона большие перспективы. Страна будет реализовывать здесь массу интересных проектов, я в этом не сомневаюсь, и я хотел бы быть их частью. Я уверен, что мои компетенции в сфере благоустройства и строительства будут востребованы здесь – заметно, что в регионе идёт масштабная работа в этих направлениях, развиваются общественные пространства», – отметил Игорь Отс, кандидат из Ленинградской области.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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