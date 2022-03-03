Самое хорошее, что ожидает иностранных наёмников при задержании, – привлечение к уголовной ответственности

«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая – Красный Лиман – Приволье. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на восемь километров и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка, сообщил сегодня вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наступление, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, и взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка.

Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими Вооруженными Силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний.

Прибывшие на Украину иностранные наёмники совершают диверсии и налёты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающую их авиацию. Именно они на распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы «местных жителей».

Все атаки иностранных наёмников осуществляются с применением поставляемого Западом киевскому режиму оружия. Речь идёт о противотанковых комплексах «Javelin», «NLOW» и переносных зенитных ракетных комплексах «Stinger», на освоение которых требуется серьезная подготовка.

Военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК «Academi», «Cubic» и «Dyn corporation».

Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих – этнических украинцев для помощи киевскому режиму.

По заявлению Зеленского, на Украину ожидается прибытие около 16 тысяч иностранных наёмников к уже имеющимся, чтобы компенсировать сокрушительные военные провалы украинских силовиков. Для них официально вводится безвизовый режим.

Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наёмников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины.

Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве. Военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, формирующего отряды хорватских наёмников для отправки на Украину.

Обратили внимание, что нам известно о прибытии на Украину около 200 хорватских наёмников.

Хочу официально подчеркнуть – все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники, по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наёмников при задержании, – привлечение к уголовной ответственности.

Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой».

Фото: департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.