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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.21 18:00

Самое продуктивное для работы время года — зима, день недели — вторник

Самое продуктивное для работы время года, по мнению россиян, — зима, а самый продуктивный день недели — вторник. Совершать трудовые подвиги летом и в конце рабочей недели россияне готовы гораздо реже. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Чаще всего россияне признаются, что наиболее эффективно работают зимой (22%). Весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15% респондентов. Лето — наименее продуктивный сезон: только 13% сообщили, что теплые дни способствуют их работе. Затруднились оценить свою продуктивность в разное время года 35% россиян. Как правило, они не связывают эффективность работы с сезоном.

Тех, кто отлично работает зимой, больше всего среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и опрошенных с доходом свыше 80 тыс. руб. (по 25%). Весна чаще вдохновляет женщин (16%), а лето — мужчин (15%). Считать самым продуктивным временем года лето, то есть традиционный сезон отпусков и поездок на дачу, свойственно в большей степени молодежи до 24 лет, чем россиянам старше 45-ти (15% против 9%).

В течение рабочей недели эффективность работы тоже колеблется. Каждый пятый работающий по 5-дневному графику с выходными в субботу и воскресенье сообщил, что самый продуктивный день для него — это вторник: к этому времени рабочий настрой полностью восстанавливается после выходных, а усталость от будней еще не накопилась (21%). 15% наиболее эффективны по средам, а 12% — по понедельникам. Трудовые подвиги по четвергам и пятницам — явление редкое: в эти дни лучше всего работают лишь 9 и 8% россиян соответственно.

При этом по понедельникам, вторникам и пятницам более продуктивны женщины, а по средам — мужчины.

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