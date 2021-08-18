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Мурманская область. Арктика (16+)18.08.21 18:00

Самое результативное обучение — оплаченное сотрудником и работодателем вместе

Оплата образования «в складчину» в России практикуется редко, однако обучение, за которое частично заплатил работодатель, а частично — сотрудник, намного чаще способствует карьерному и зарплатному росту. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 8500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За последний год курсы повышения квалификации, семинары или тренинги по профессии прошли 44% россиян. 15% учились бесплатно, столько же (15%) оплачивали дополнительное образование из своего кошелька. Каждый девятый (11%) участвовал в занятиях за счет работодателя. Лишь 3% опрошенных прошли обучение частично за свой счёт, частично за счёт компании.

В столицах ценность дополнительного профессионального образования выше: именно в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего учатся за свой счёт (22% и 20% соответственно). Тех, кто выбирает бесплатные курсы и тренинги, больше в Ростове-на-Дону (19%) и Уфе (17%), а тех, кто проходил обучение за счёт работодателя, — в Челябинске (16%) и Омске (15%).

Среди тех, кто в течение последнего года прошёл обучение за счёт компании, каждый третий опрошенный (33%) сам выбрал для себя курсы, тренинг или семинар, 58% сообщили, что образовательный проект был выбран работодателем.

Среди тех, кто получал дополнительное образование в течение последнего года, повышение эффективности своего труда отметили 30%. У 13% результатом обучения стало повышение разряда или категории, у 11% — рост зарплаты, а 8% были переведены на более высокую должность. 38% признались, что участие в курсах и семинарах не привело к каким-либо изменениям в их работе, причем среди респондентов в возрасте старше 45 лет этот показатель доходит до 46%.

Позитивные изменения (карьерный рост, увеличение доходов, повышение квалификационной категории и эффективности труда) наиболее часто отмечали те, кто оплачивал учебу «в складчину» с работодателем. По всей видимости, такого рода договоренности характерны для сторон, максимально заинтересованных в результате общего труда и друг в друге. Тех, кто не заметил никаких изменений в трудовой деятельности после обучения, больше всего среди обучавшихся бесплатно (42%).

На курсах повышения квалификации, семинарах и тренингах россияне чаще всего подтягивают технические навыки, необходимые в профессии (40%). Социальные навыки (работа в команде, тайм-менеджмент, мотивация и т.д.) «прокачивают» 16%. Каждый третий (34%) учился и тому, и другому.

При этом технические навыки опрошенные чаще всего повышали за свой счет, а социальные — за счет работодателя. Тех, кто улучшил и hard, и soft skills, больше всего среди респондентов, оплачивавших обучение вместе с работодателем.

Пандемия COVID-19 сделала большую часть курсов и тренингов дистанционными: 54% россиян, получавших дополнительное образование за последний год, делали это исключительно онлайн. Лишь каждый четвёртый (24%) проходил обучение очно, ещё 22% учились в гибридном формате.

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