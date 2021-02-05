Самоходная артиллерия мотострелковой бригады Северного флота отработала поражение условного противника в Арктике

Военнослужащие самоходного артиллерийского дивизиона отдельной мотострелковой бригады Северного флота отработали ведение маневренной обороны в арктических условиях со стрельбой по мишеням, имитирующим бронетехнику противника.

Тренировка прошла на военном полигоне соединения в Печенгском районе Мурманской области. В ней приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано 30 единиц военной техники.

Помимо артиллеристов на 152-мм самоходных гаубицах «Акация», к огневой подготовке были привлечены расчёты комплексов с беспилотными летательными аппаратами, которые выдавали целеуказания артиллерии, проводили корректирование стрельбы и воздушную разведку.

Боевые расчёты гаубиц «Акация» в свою очередь отработали стрельбу по невидимым целям на максимальной дистанции по данным целеуказаний, полученных с помощью беспилотной авиации.

Помимо непосредственного проведения артиллерийских стрельбы, личный состав самоходного дивизиона отработал погрузку боеприпасов, а также совершил марш на боевой технике из пункта постоянной дислокации на полигон и обратно.

Как сообщает пресс-служба СФ, тренировка прошла под руководством командира отдельной мотострелковой бригады Северного флота полковника Дениса Курило.