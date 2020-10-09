Самоизоляция остаётся одной из самых действенных мер в борьбе с распространением коронавируса - эксперт

В России за сутки выявлено 12126 новых случаев COVID-19. Это рекорд — больше чем на пике в мае, сообщает сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 12126 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3272 (27,0%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки зарегистрировано в Москве — 3701, Петербурге — 469, Подмосковье — 411. Умер 201 человек с COVID-19, за все время — 22257.

Федеральный Минздрав попросил россиян провести ближайшие выходные дома, не ходить в гости и публичные места и ограничить поездки на общественном транспорте. Всё это для того, чтобы сдержать рост числа заболевших.

Наметившаяся негативная тенденция вынуждает власти ряда российских регионов возвращаться к ужесточению ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Например, в Калининградской области по выходным будут закрыты кинотеатры, расположенные в торговых центрах. Ночные клубы, дискотеки, детские игровые комнаты закрыты во все дни октября.

В Томской области ужесточается масочный режим. Как заявляют власти, теперь магазины, кафе, пассажирский транспорт не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.

В Орловской области с 12 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом возобновят работу учетно-заградительные посты на федеральных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского и Хотынецкого районов. Кроме того, они появятся на железнодорожном вокзале в Мценске и Орле и на орловском автовокзале.

В Забайкальском крае запрещаются проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме.

В Свердловской области запретили работу фан-зон на концертах, закрыл на выходные детские игровые комнаты, а работодателям рекомендовали отправить на удалёнку 30% сотрудников.

Практически везде усиливается контроль за соблюдением масочного режима.

«Меры правительства должны быть направлены скорее на формирование личной заинтересованности граждан в скорейшем окончании пандемии, соблюдении медицинских рекомендаций, - заявила РИА «Новости» доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. - … Могу лишь предположить, что опыт Москвы будет ориентиром для регионов». По словам эксперта, несмотря на определенные риски, самоизоляция всё ещё остаётся одной из самых действенных мер. При этом потенциальный набор инструментов реагирования властей достаточно узок, в том числе из-за отсутствия потребительского оптимизма и предпринимательской уверенности, поэтому вызов сейчас гораздо более серьёзен, чем весной. «С другой стороны, люди стали намного осторожнее, самодисциплина их повысилась», — отмечает Ольга Лебединская.

А в это время, как прогнозирует «Сбер», пик заболеваемости коронавирусом в России при соблюдении гражданами существующих мер придётся на 8 ноября, в Москве это случится раньше — 17 октября.

Согласно прогнозу от 9 октября, 8 ноября число заболевших может составить 16864 человека. Если же существующие меры вовсе не будут соблюдаться, то количество случаев заражения достигнет рекордных 23325 человек.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, на утро 9 октября в Мурманской области выявлено 143 новых случая заболевания COVID-19. У нас тоже фиксируется рост числа заболевших.