Самолёт авиакомпании «Россия» назван в честь города Кировска

Самолёт из авиапарка компании «Россия» получил имя «Кировск». Соответствующее решение принято по итогам конкурса в рамках совместного проекта «Путешествуем по России», организованного авиакомпанией и Общероссийским народным фронтом.

По результатам народного голосования имена и геральдические символы победителей – российских городов и мест туристического притяжения – нанесены на фюзеляжи воздушных судов компании «Россия». В рамках первого этапа конкурса по результатам народного голосования победил город Дербент (Республика Дагестан), во втором этапе победу одержал подмосковный Волоколамск.

Имя Кировска присвоено одному из 44 лайнеров «России» Sukhoi Superjet 100.

22 сентября в городе горняков прошла пресс-конференция, посвящённая презентации самолёта «Кировск».

«Сегодня мы познакомились с инфраструктурой проходящего модернизацию аэропорта «Хибины», его техническим обеспечением, которое находится на очень высоком уровне. Это позволяет нам, как одной из крупнейших авиакомпаний страны, рассматривать этот аэропорт как новое место полётов и строить планы на долгосрочное сотрудничество, – отметил в ходе пресс-конференции официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков. – Уверен, этот аэропорт сможет интегрироваться в разветвленную маршрутную сеть авиакомпании «Россия», которая развивается на базе аэропорта Пулково».

Сергей Стариков также объявил, что с 17 декабря 2021 года авиакомпания начнёт выполнять прямые рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Апатиты – Санкт-Петербург. Первым лайнером «России», который прибудет из Санкт-Петербурга в аэропорт «Хибины», станет именной самолет «Кировск».

Проект «Путешествуем по России», как считают его организаторы, способен существенно расширить географию поклонников Кировска и склонов «Большого Вудъявра».

«Это привлечёт дополнительное внимание пассажиров к Кировску, повысит узнаваемость города в разных аэропортах страны. Герб и название на самолете увидят миллионы пассажиров, отправляясь в путешествие, - отметил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков. – Поэтому и Кировск, и горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» вполне могут рассчитывать на дальнейший рост туристического потока».

В последние годы интерес туристов к Кировску и его горнолыжному курорту только растёт, что во многом связано с их транспортной доступностью. Аэропорт «Хибины» расположен буквально в получасе езды от склонов. Все работы по развитию его инфраструктуры проводятся совместно с группой «ФосАгро». В рамках этих проектов на модернизацию аэропорта с 2013 года компания направила более миллиарда рублей, благодаря чему аэропорт полностью обновил парк техники, ежегодно проводятся мероприятия по модернизации взлетно-посадочной полосы.

«Аэропорт «Хибины» ежедневно принимает регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время регулярные рейсы в аэропорт «Хибины» из обеих столиц осуществляются авиакомпанией «Северсталь», а из Москвы еще авиакомпанией «Сибирь», – рассказала генеральный директор аэропорта «Хибины» Светлана Скопина. – В пик горнолыжного сезона весной было открыто прямое авиасообщение между Апатитами и Архангельском. Количество перевезенных пассажиров постоянно увеличивается, если 5 лет назад перевозили 19 тысяч пассажиров, то в 2019 году поток увеличился до 70 тысяч человек. В 2021 году ожидается увеличение пассажиропотока до 100 тысяч человек. Аэропорт обслуживает около 1500 рейсов в год».

Сезон катания на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» – один из самых продолжительных в России: начинается в конце ноября и заканчивается в конце мая. Помимо этого, в 2021 году реализуется проект искусственного оснежения склонов курорта, что позволит дополнительно расширить сезон катания почти на 2 месяца – с октября по начало июня. Всего этого удалось достичь благодаря инвестициям компании «ФосАгро» в инфраструктурные проекты курорта – их ежегодный объем составляет от 400 до 500 млн рублей. В зимний сезон «Большой Вудъявр» посещает порядка четверти миллиона гостей, а ежегодный прирост посещаемости достигает 10% к предыдущему сезону.

«Инвестируя в развитие горнолыжного курорта «Большой Вудъявр», компания «ФосАгро» способствует диверсификации экономики всего Кировско-Апатитского района, создавая базу для развития малого и среднего предпринимательства, занятого прежде всего в сфере услуг. Для нас сегодня это одно из приоритетных направлений работы в рамках реализации стратегии социальной ответственности, – подчеркнул заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин. – Активное участие в этой работе принимают губернатор Мурманской области Андрей Чибис, региональное правительство и местные власти. Поэтому я уверен, что в будущем она принесет осязаемые результаты».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, правительство Мурманской области полностью поддерживает инициативы градообразующего предприятия, направленные не только на развитие территории пребывания, но и на создание яркого положительного имиджа Мурманской области в масштабах всей страны.

«Уже в наступающем сезоне нас ждёт несколько ярких событий, которые дадут повод приехать сюда даже тем, кто ни разу не был в Хибинах. В частности, мы ждём запуска системы искусственного оснежения Северного склона, созданной в рамках реализации совместного проекта с Федеральным агентством по туризму, а также открытия высокогорного ресторана на вершине Айкуайвенчорр, – отмечает председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. – Безусловно, это вызовет новый всплеск интереса туристов к Кировску».