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Мурманская область. Арктика (16+)12.12.22 23:05

Самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии был обнаружен над акваторией Баренцева моря

Как сообщает Минобороны России, 12 декабря 2022 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

В результате профессиональных действий экипажа истребителя обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна.

После разворота иностранного военного самолёта от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

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