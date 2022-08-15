Самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании нарушил Государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос

Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской Государственной границы.

Как сообщает vk.com/mil, для пресечения нарушения Государственной границы, из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании.

Воздушная цель нарушила Государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос.

Действиями экипажа самолёта МиГ-31бм самолёт-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации.