Самолёт «России» получит имя туристического города Кировска!

«В ближайшее время имя и герб города-победителя будут нанесены на фюзеляж одного из самолётов авиакомпании «Россия», - заявил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков - Уже в августе презентация лайнера пройдёт в Мурманской области. Лайнер будет эксплуатироваться на всех воздушных линиях авиакомпании».

Народный фронт и авиакомпания «Россия» подвели итоги третьего этапа голосования по названию самолёта в честь города туристического притяжения. Борьба развернулась между городами Кировск Мурманской области, Энгельс Саратовской области и Ангарск Иркутской области.

О старте общероссийского конкурса, популяризирующего внутренний туризм, ОНФ и авиакомпания «Россия» объявили 22 апреля этого года. В конце апреля начальником отдела туризма АНО «Хибинский центр развития бизнеса» Черезовой Оксаной была отправлена заявка на участие в конкурсе с предложением нанести на фюзеляж самолёта надпись: «Кировск (Хибины)». 23 июля был дан старт народному голосованию. В первые сутки город Кировск опережал своих соперников (521 голос против 15 за Ангарск и 60 за Энгельс), затем Ангарск вышел вперед со значительным отрывом и лидировал несколько дней.

Народное голосование проводилось на сайте проекта ОНФ «Путешествуем по России» и завершилось в полдень 30 июля. В голосовании приняли участие более 13 тысяч человек, из которых 6638 отдали предпочтение победителю. «Борьба шла до последней секунды. С отрывом в несколько голосов туристы отдали своё предпочтение Кировску в Мурманской области. Теперь именем города будет назван самолёт, а сам конкурс позволил привлечь внимание россиян к городам и туристическим центрам, ознакомиться с описанием достопримечательностей и учесть эту информацию при планировании своих путешествий», - сообщил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России Денис Полунчуков.