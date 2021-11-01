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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.21 09:30

Самолёт Ту-142 дальней противолодочной авиации Северного флота получил почётное наименование «Александр Клубов»

В канун 325-й годовщины ВМФ России на военном аэродроме Северного флота Кипелово в Вологодской области, где дислоцируются самолёты дальней противолодочной авиации, состоялась торжественная церемония присвоения почётного наименования «Александр Клубов» самолёту Ту-142. Боевая машина названа в честь выдающегося лётчика-истребителя Великой Отечественной войны, воевавшего под командованием легендарного советского аса Александра Покрышкина, Дважды Героя Советского Союза гвардии капитана Александра Фёдоровича Клубова, трагически погибшего при неудачной посадке самолёта Ла-7 на прифронтовом аэродроме 1 ноября 1944 года в Польше.

В торжественной церемонии помимо командования и личного состава воинской части приняли участие представители руководства администрации Вологодской области, Вологодского района, исторического сообщества и внучатая племянница Александра Клубова Анна Бочкарёва.

После краткого митинга состоялось открытие надписи «Александр Клубов», изображения Андреевского флага и двух медалей «Золотая Звезда» СССР на фюзеляже самолёта Ту-142.

Как сообщает пресс-служба СФ,  отдавая дань памяти дважды Герою Советского Союза Александру Клубову лётчики дальней противолодочной эскадрильи прошли торжественным маршем возле названного его именем самолёта.

Традиция называть боевые машины именами героев активно поддерживается лётчиками Северного флота. Во многих авиационных частях на фюзеляжах самолётов нанесены имена легендарных асов Великой Отечественной войны и послевоенной истории.

Самолёты Ту-142 успешно применяются на Северном флоте для борьбы с подводными лодками в дальней морской зоне, а также для ведения различных видов разведки, в том числе ледовой - в Арктике.

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