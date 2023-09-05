Самолётами морской авиации Черноморского флота уничтожено 4 быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих сил специальных операций ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 4 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью самолётами морской авиации Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено 4 быстроходных военных катера производства США «Willard Sea Force» с десантными группами военнослужащих сил специальных операций ВСУ. Кроме того, беспилотными летательными аппаратами нанесён удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Артемовск и Северное Донецкой Народной Республики. В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Гвоздика», а также две гаубицы М105 производства США.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем вели активные действия по улучшению тактического положения в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, а также отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили более 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, две самоходные гаубицы М109 «Paladin» и две гаубицы М119 производства США, а также два орудия Д-30 и одно Д-20.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее населённого пункта Свердловка Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Высшее Соленое, Ивановка, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три пикапа, а также орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и девять автомобилей. Кроме того, в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противника уничтожены до 35 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

В районе населённого пункта Понятовка Херсонской области поражён склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах. Кроме того, поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Верхняя Терса Запорожской области.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Волчеяровка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Берестовое, Водяное, Спорное Донецкой Народной Республики, Скелеватое, Пшеничное, Очеретоватое Запорожской области и Пролетарка Херсонской области».

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